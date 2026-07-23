Um homem tentou atirar duas vezes contra um velejador durante uma discussão na Praia do Arubinha, em Arraial do Cabo (RJ), na terça-feira (21), mas a arma falhou.

Banhista tentou disparar durante a briga com um praticante de kitesurf.

A cena foi registrada em vídeo por outras pessoas que estavam na praia. As imagens, divulgadas nas redes sociais, mostram que, em determinado momento da confusão, o banhista armado sacou a pistola e apertou o gatilho duas vezes na direção do velejador, mas os disparos não aconteceram porque a arma falhou.