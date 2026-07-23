Banhista tenta atirar contra velejador, mas arma falha; VÍDEO
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Um homem tentou atirar duas vezes contra um velejador durante uma discussão na Praia do Arubinha, em Arraial do Cabo (RJ), na terça-feira (21), mas a arma falhou.
Banhista tentou disparar durante a briga com um praticante de kitesurf.
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A cena foi registrada em vídeo por outras pessoas que estavam na praia. As imagens, divulgadas nas redes sociais, mostram que, em determinado momento da confusão, o banhista armado sacou a pistola e apertou o gatilho duas vezes na direção do velejador, mas os disparos não aconteceram porque a arma falhou.
Motivação para a discussão ainda não foi esclarecida. O praticante de kitesurf não ficou ferido.
Banhista fugiu após a arma falhar. Ainda segundo a PM, uma viatura chegou a ir até a Praia do Arubinha, mas ao chegar no local o suspeito não foi encontrado. Testemunhas relataram que ele tinha ido embora em um carro.
Caso foi remetido à 132ª DP (Arraial do Cabo). A Polícia Civil disse realizar diligências para apurar os fatos, mas até o momento o suspeito não foi localizado.
Como o banhista e o velejador não tiveram os nomes divulgados, não foi possível localizar suas defesas. O espaço segue aberto para manifestação.