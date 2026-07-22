A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (22) uma mulher de 56 anos suspeita de ter encomendado a morte do marido, um policial civil.

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Ela foi presa por agentes do GOE (Grupo de Operações Especiais), em Guarulhos, na Grande São Paulo, quando se preparava para fugir, segundo a polícia.