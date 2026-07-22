Um personal trainer de 30 anos foi preso na manhã de hoje por suspeita de estupro e importunação sexual contra pacientes durante atendimentos, em Salvador.

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Personal cometia os crimes durante atendimento de liberação miofascial -técnica para aliviar dores- em consultório. As informações são da Polícia Civil da Bahia.