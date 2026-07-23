Vídeos e áudios que mostram celebridades, influenciadores e até médicos recomendando medicamentos ou suplementos alimentares podem ter sido manipulados por IA (inteligência artificial). O alerta, publicado nesta terça-feira (21), é da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), que orienta consumidores a desconfiar de conteúdos usados para promover produtos de saúde nas redes sociais.

A tecnologia conhecida como deepfake permite alterar imagens, vídeos e vozes para simular declarações de pessoas que não fizeram determinada recomendação. Segundo a agência, esse tipo de conteúdo pode ser usado para conferir credibilidade a produtos clandestinos, produzidos sem autorização, ou falsificados, que imitam produtos originais.

Em fevereiro deste ano, a Meta, dona do Instagram e Facebook, processou pessoas e empresas do Brasil, da China e do Vietnã acusadas de usar imagens e vozes manipuladas de celebridades para vender produtos de saúde fraudulentos.