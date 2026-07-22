23 de julho de 2026
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'MITO UBER'

Sósia de Bolsonaro anuncia pré-candidatura a deputado

Por | da Rede Sampi
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Reprodução/@alessandrobolsonarodf/Instagram
O pré-candidato informou que disputará a eleição com o nome Alessandro Bolsonaro.
O pré-candidato informou que disputará a eleição com o nome Alessandro Bolsonaro.

Conhecido como "Mito Uber" pela semelhança com o ex-presidente Jair Bolsonaro, o motorista por aplicativo Alessandro Almeida, de 53 anos, anunciou pré-candidatura a deputado distrital pelo Podemos no Distrito Federal.

O pré-candidato informou que disputará a eleição com o nome Alessandro Bolsonaro. Morador de Samambaia, ele ganhou visibilidade ao participar de manifestações e compartilhar nas redes sociais conteúdos relacionados ao ex-presidente.

Segundo Alessandro, sua candidatura terá como foco a defesa dos interesses de motoristas de aplicativo, motoboys e trabalhadores do transporte escolar.

Com informações do Metrópoles.

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