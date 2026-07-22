23 de julho de 2026
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Jovem com fones de ouvido é atropelado por trem

Por | da Rede Sampi
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Reprodução/CBPM-PR
O rapaz sofreu contusões, sem lesões graves aparentes.
O rapaz sofreu contusões, sem lesões graves aparentes.

Um jovem de 18 anos ficou ferido ao ser atropelado por um trem na tarde dessa terça-feira (21), em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (PR).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima aguardava para encher uma garrafa d'água próximo à linha férrea e usava fones de ouvido, o que pode ter impedido que percebesse a aproximação da composição. O jovem sofreu contusões, sem lesões graves aparentes.

Após os primeiros atendimentos, ele foi encaminhado ao Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, para exames complementares. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

Com informações da Banda B.

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