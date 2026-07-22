A Polícia Civil do Rio Grande do Sul investiga Alexandre Bertolucci, cunhado do jogador Cristiano Ronaldo, por suposto envolvimento na criação de galos destinados a rinhas. Segundo o portal Banda B, ele é apontado como um dos responsáveis por um criadouro alvo de operação policial.

Na última semana, agentes cumpriram três mandados de busca e apreensão em Gramado e Igrejinha. A ação fiscalizou mais de 1,5 mil aves da raça Mura, apreendeu celulares, documentos relacionados à negociação dos animais e arma de fogo.

As rinhas de galo são proibidas no Brasil e configuram crime ambiental. Alexandre Bertolucci, casado com Kátia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, está em Portugal e não se manifestou sobre a investigação.