23 de julho de 2026
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MAUS-TRATOS

Filha de 5 anos sangra e tem traumatismo, e mãe é investigada

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/ Governo de SP
A mulher não foi presa, e o caso foi registrado como lesão corporal, violência doméstica e maus-tratos.
A mulher não foi presa, e o caso foi registrado como lesão corporal, violência doméstica e maus-tratos.

A Polícia Civil investiga uma mulher por suspeita de maus-tratos contra os dois filhos, de 5 anos e 1 ano e 10 meses, no Guarujá, litoral de São Paulo.

De acordo com a ocorrência, policiais militares atenderam a denúncia de agressão e encontraram a mulher em estado de agitação dentro da casa, no domingo (20). Após negociação, as crianças foram resgatadas.

A menina apresentava traumatismo no rosto, sangramento facial e diversas escoriações. O menino tinha um corte na mão esquerda. A mãe negou as agressões e afirmou que os ferimentos foram provocados por terceiros e por um acidente com o filho.

As crianças foram encaminhadas para uma casa de acolhimento. A mulher não foi presa, e o caso foi registrado como lesão corporal, violência doméstica e maus-tratos.

Com informações do Metrópoles.

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