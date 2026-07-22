A Polícia Civil investiga uma mulher por suspeita de maus-tratos contra os dois filhos, de 5 anos e 1 ano e 10 meses, no Guarujá, litoral de São Paulo.

De acordo com a ocorrência, policiais militares atenderam a denúncia de agressão e encontraram a mulher em estado de agitação dentro da casa, no domingo (20). Após negociação, as crianças foram resgatadas.

A menina apresentava traumatismo no rosto, sangramento facial e diversas escoriações. O menino tinha um corte na mão esquerda. A mãe negou as agressões e afirmou que os ferimentos foram provocados por terceiros e por um acidente com o filho.