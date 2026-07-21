O governo dos Estados Unidos concedeu o green card ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), documento que garante residência permanente no país.

A informação foi divulgada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo. Segundo o jornalista Paulo Figueiredo, o pedido havia sido protocolado há mais de um ano e recebeu aprovação neste mês.

O green card permite morar, trabalhar e estudar nos Estados Unidos por tempo indeterminado, mas não concede direito a voto nas eleições americanas.