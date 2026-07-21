O governo dos Estados Unidos concedeu o green card ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), documento que garante residência permanente no país.
A informação foi divulgada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo. Segundo o jornalista Paulo Figueiredo, o pedido havia sido protocolado há mais de um ano e recebeu aprovação neste mês.
O green card permite morar, trabalhar e estudar nos Estados Unidos por tempo indeterminado, mas não concede direito a voto nas eleições americanas.
Eduardo Bolsonaro vive nos Estados Unidos desde o início de 2025. Antes da concessão da residência permanente, ele permanecia no país com visto de turista.
Em junho deste ano, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal condenou o ex-deputado a quatro anos e dois meses de prisão em regime semiaberto por coação em processo relacionado à tentativa de golpe de Estado de 2022. Após a decisão, ele criticou o julgamento em nota.
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Adriano A S Andrade 1 dia atrasQue este criminoso fique lá e não volte nunca mais.