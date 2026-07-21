Duas jovens morreram após o carro em que estavam ser prensado por um caminhão na manhã de domingo (19), na BR-163, em São José do Cedro, no Oeste de Santa Catarina. As vítimas foram identificadas como Sabrina Cardoso Silveira, de 24 anos, e Indiamara Kremer, de 26 anos.
Segundo a Polícia Civil, um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do acidente. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.
De acordo com uma amiga das vítimas, as duas retornavam de São Miguel do Oeste, onde Sabrina morava, quando houve a colisão, pouco antes das 7h.
Indiamara trabalhava em um posto de combustíveis em São José do Cedro e era mãe de uma menina de quatro anos. Sabrina cursava pedagogia e já atuava como professora em uma creche no município de Descanso. A prefeitura divulgou uma nota de pesar pela morte da educadora.
Com informações do g1.