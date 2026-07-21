Duas jovens morreram após o carro em que estavam ser prensado por um caminhão na manhã de domingo (19), na BR-163, em São José do Cedro, no Oeste de Santa Catarina. As vítimas foram identificadas como Sabrina Cardoso Silveira, de 24 anos, e Indiamara Kremer, de 26 anos.

Segundo a Polícia Civil, um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do acidente. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

De acordo com uma amiga das vítimas, as duas retornavam de São Miguel do Oeste, onde Sabrina morava, quando houve a colisão, pouco antes das 7h.