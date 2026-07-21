Mulher esfaqueia e mata namorado que tentou enforcá-la
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Uma mulher foi presa no sábado (18) suspeita de matar o namorado a facadas em Joinville (SC). Segundo o relato dela à PM, o homem a teria enforcado durante uma briga.
O crime foi praticado após uma discussão por ciúmes. A Polícia Militar foi acionada e encontrou a mulher, que se identificou como namorada da vítima. Em depoimento à polícia, ela contou que o casal bebeu durante a madrugada e começado a brigar por ciúmes.
A mulher afirmou ter sido segurada pelo pescoço antes de usar a faca para atingir o homem no peito. No relato, ela disse que decidiu separar seus pertences, quando o homem escondeu o celular dela. Ela insistiu para que ele devolvesse o aparelho, mas o namorado teria avançado e começado a enforcá-la. Ela, então, o esfaqueou.
A mulher foi conduzida à Central de Plantão Policial após receber voz de prisão. O caso é investigado.
A autora teve prisão em flagrante convertida para preventiva. O Tribunal da Justiça de Santa Catarina informou que a decisão aconteceu durante a audiência de custódia, e o caso segue em fase de inquérito.
UOL entrou em contato com a defesa da suspeita mas não teve resposta até o momento.