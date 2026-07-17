Um projeto de lei apresentado por seis deputados chilenos propõe que médicos ofereçam às mulheres a oportunidade de ouvir os batimentos cardíacos do embrião ou do feto antes da interrupção da gravidez nos casos permitidos pela legislação do país.

A proposta, denominada "Escuta eu coração", foi protocolada em 25 de junho e está em análise inicial no Congresso. O texto é assinado por parlamentares do Partido Nacional Libertário, do Partido Republicano, legenda do presidente José Antonio Kast, e por uma deputada da Renovação Nacional.

Desde 2017, o aborto é permitido no Chile em três situações: risco de vida para a gestante, inviabilidade fetal e gravidez resultante de estupro. O projeto prevê que, antes do procedimento, o médico informe se há atividade cardíaca detectável, conforme a idade gestacional, e ofereça verbalmente à paciente a possibilidade de ouvir os batimentos com os recursos técnicos disponíveis. A mulher poderá recusar a oferta, e a decisão deverá ser registrada no prontuário.