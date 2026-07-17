A fumaça provocada por centenas de incêndios florestais no Canadá afeta a qualidade do ar em partes do Canadá e dos Estados Unidos e gera preocupação para a reta final da Copa do Mundo da Fifa. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA, as condições devem continuar desfavoráveis durante o fim de semana, período em que serão disputadas as partidas decisivas do torneio na Flórida e em Nova Jersey.

Atualmente, quase 900 incêndios florestais estão ativos no Canadá. A fumaça alcançou grandes centros urbanos, como Detroit, Chicago, Washington e Nova York, que figuram entre as cidades com pior qualidade do ar do mundo nesta sexta-feira (17).

Autoridades locais orientam a população, especialmente crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias, a permanecer em ambientes fechados, com portas e janelas vedadas. Além da fumaça, a previsão indica temperaturas acima de 32°C e alta umidade em diversas regiões.