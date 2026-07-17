Uma mulher de 19 anos foi presa em flagrante suspeita de tentar matar a própria filha, de 4 anos, em Combinado, no sudeste do Tocantins. A criança foi encontrada com lesões pelo corpo, sinais de desnutrição e em estado grave.

Segundo a Polícia Civil, o caso começou a ser investigado após denúncias anônimas encaminhadas ao Conselho Tutelar. Durante visita à casa, equipes localizaram a menina com indícios de agressões físicas, além de privação de alimentação, higiene e cuidados básicos. Ela foi resgatada e levada para atendimento médico e exames periciais.

Em depoimento, a mãe afirmou que as agressões faziam parte de um ritual espiritual. Diante da gravidade da situação, a investigação foi reclassificada de lesão corporal e maus-tratos para tentativa de feminicídio qualificado.