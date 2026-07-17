O governo das Ilhas Malvinas pediu à Fifa que puna a Argentina pela exibição de uma faixa com a frase "As Malvinas são argentinas" após a semifinal da Copa do Mundo contra a Inglaterra, em Atlanta.

Autoridades locais disseram que a comemoração dos jogadores argentinos com a bandeira foi uma provocação desnecessária e pediram que a entidade aplique seu próprio código de conduta. Em email enviado à Fifa divulgado nas redes sociais, o governo afirmou estar "decepcionado, embora infelizmente não surpreso" com o episódio.

O texto diz que a mensagem foi especialmente sensível para parte da população por causa da guerra de 1982. O governo local declarou que "não é novidade para ninguém que os habitantes das ilhas foram vítimas de uma invasão agressiva em 1982, que deixou muitos traumatizados".