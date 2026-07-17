18 de julho de 2026
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Corretor de 52 anos passa mal e morre durante treino em academia

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@cleberthaquino/Instagram
Cléber Luiz Thomaz de Aquino estava na esteira da academia quando passou mal e caiu.
Cléber Luiz Thomaz de Aquino estava na esteira da academia quando passou mal e caiu.

Um corretor de imóveis de 52 anos morreu após passar mal em uma academia de Aparecida de Goiânia (GO).

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Cléber Luiz Thomaz de Aquino estava na esteira da academia quando passou mal e caiu. O caso aconteceu na noite da terça-feira (14), no setor Garavelo.

Ele recebeu os primeiros socorros de professores, com massagens cardíacas, até a chegada do Samu. As equipes de resgate demoraram cerca de 15 minutos para chegar ao local, de acordo com a ocorrência do Corpo de Bombeiros de Goiás.

Os socorristas continuaram as manobras de reanimação, mas declararam a morte do corretor ainda na academia. O homem teve uma parada cardiorrespiratória, mas a causa da morte ainda não foi informada pela polícia.

Academia fechou ontem em solidariedade aos parentes e amigos do corretor. Em nota publicada nas redes sociais, a Oficial Training Aparecida lamentou a morte do aluno e disse que estava à disposição da família.

O corpo de Aquino foi enterrado ontem em Aparecida de Goiânia. Ele deixa a esposa, com quem casou há seis anos.

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