O jornalista Renato Machado morreu na manhã desta quinta-feira (16), aos 83 anos, na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela CNN Brasil. A causa da morte não foi divulgada.

Com mais de quatro décadas de atuação na TV Globo, Renato Machado se tornou um dos principais nomes do telejornalismo brasileiro. Iniciou a carreira em 1969, no Jornal do Brasil, e ingressou na emissora em 1982.

Ao longo da trajetória, atuou como correspondente internacional em Londres, cobrindo acontecimentos como o desastre de Chernobyl e atentados em Paris. Entre 1996 e 2011, foi editor-chefe e apresentador do Bom Dia Brasil.