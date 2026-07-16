16 de julho de 2026
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TELEJORNALISMO

Jornalista Renato Machado morre aos 83 anos

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Acervo/Globo
Com mais de quatro décadas de atuação na TV Globo, Renato Machado se tornou um dos principais nomes do telejornalismo brasileiro.
Com mais de quatro décadas de atuação na TV Globo, Renato Machado se tornou um dos principais nomes do telejornalismo brasileiro.

O jornalista Renato Machado morreu na manhã desta quinta-feira (16), aos 83 anos, na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela CNN Brasil. A causa da morte não foi divulgada.

Com mais de quatro décadas de atuação na TV Globo, Renato Machado se tornou um dos principais nomes do telejornalismo brasileiro. Iniciou a carreira em 1969, no Jornal do Brasil, e ingressou na emissora em 1982.

Ao longo da trajetória, atuou como correspondente internacional em Londres, cobrindo acontecimentos como o desastre de Chernobyl e atentados em Paris. Entre 1996 e 2011, foi editor-chefe e apresentador do Bom Dia Brasil.

Após uma nova temporada como correspondente na Europa, retornou ao Brasil em 2016 para produzir reportagens especiais para o Globo Repórter. Deixou a TV Globo em novembro de 2021.

Nos últimos anos, produzia conteúdo para plataformas digitais e permanecia ativo nas redes sociais.

Com informações da CNN Brasil.

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