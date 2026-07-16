Uma bebê de cinco meses morreu após extubação acidental durante a transferência entre o Hospital Regional de Planaltina e o Hospital da Criança de Brasília José Alencar, no Distrito Federal. Enquanto a mãe preenchia a ficha da menina, a paciente foi extubada e morreu imediatamente, informou o portal Metrópoles.

Segundo familiares, Maria Vitória de Sousa Machado foi internada em 6 de julho em estado grave, com suspeita de bronquiolite, e aguardava vaga em unidade de maior complexidade. Durante a transferência, a criança foi desligada do suporte respiratório, sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu no mesmo dia da internação.

O prontuário médico, obtido pela reportagem do Metrópoles, registra que a extubação acidental resultou em nova parada cardíaca, culminando no óbito.