Pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (16) indica que 51% dos brasileiros concordam com a versão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que Flávio Bolsonaro teve responsabilidade pela imposição das tarifas dos Estados Unidos contra produtos brasileiros. Outros 30% concordam com a versão apresentada pelo senador.

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Sobre a motivação das tarifas, 49% dos entrevistados concordam com a avaliação de Lula de que a medida representa retaliação ao Pix, enquanto 33% atribuem a decisão às declarações do presidente brasileiro sobre os Estados Unidos, como sustenta Flávio Bolsonaro.