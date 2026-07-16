A influenciadora Thais Carla anunciou que vai doar as roupas fitness plus size que deixou de usar após perder 101 quilos.

Em publicação nas redes sociais, ela informou que 20 seguidoras serão escolhidas para receber caixas com peças de roupa. Segundo a influenciadora, cada caixa poderá conter quantidades diferentes de itens, de acordo com a disponibilidade.

Para participar, os interessados devem comentar na publicação. Os 20 comentários com mais curtidas até sexta-feira (17) serão contemplados.