Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas nas explosões numa fábrica de fogos de artifício na tarde desta quarta-feira (15), em Santo Antônio do Monte, no Centro-Oeste de Minas Gerais.

O acidente aconteceu por volta das 14h, na região conhecida como Fundão. Equipes do Samu confirmaram a morte da vítima no local. Os outros dois feridos, homem e mulher, sofreram lesões leves e foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Após as explosões, o incêndio atingiu parte da vegetação próxima à fábrica. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para controlar as chamas e atender a ocorrência.