17 de julho de 2026
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TRAGÉDIA NAS FÉRIAS

Menino de 4 anos mata primo de 2 com arma sem trava

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes sociais
De acordo com as autoridades, a arma pertencia à mãe da vítima.
De acordo com as autoridades, a arma pertencia à mãe da vítima.

Um menino de dois anos morreu atingido pelo disparo acidental feito pelo primo de quatro anos dentro de um carro, no último domingo (13), em Kissimmee, no estado da Flórida, nos Estados Unidos.

Segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Osceola, as duas famílias haviam acabado de chegar a uma casa de temporada. ENquanto os adultos ficavam do lado de fora do veículo, as crianças continuaram sozinhas no interior.

Durante esse período, o menino de quatro anos encontrou a arma sem trava de segurança e efetuou o disparo que atingiu o primo, Brayden Tennyson. A criança foi levada ao Hospital Infantil Arnold Palmer, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com as autoridades, a arma pertencia à mãe da vítima. A unidade de homicídios do Gabinete do Xerife e o Departamento de Crianças e Famílias investigam o caso.

Com informações do Metrópoles.

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