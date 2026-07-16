Um menino de dois anos morreu atingido pelo disparo acidental feito pelo primo de quatro anos dentro de um carro, no último domingo (13), em Kissimmee, no estado da Flórida, nos Estados Unidos.

Segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Osceola, as duas famílias haviam acabado de chegar a uma casa de temporada. ENquanto os adultos ficavam do lado de fora do veículo, as crianças continuaram sozinhas no interior.

Durante esse período, o menino de quatro anos encontrou a arma sem trava de segurança e efetuou o disparo que atingiu o primo, Brayden Tennyson. A criança foi levada ao Hospital Infantil Arnold Palmer, mas não resistiu aos ferimentos.