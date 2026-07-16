O advogado Pedro Ely Cordeiro dos Santos, de 43 anos, encontrado morto na zona oeste de São Paulo, pode ter sido vítima do golpe "Boa Noite, Cinderela". A hipótese foi apresentada pelo advogado da família, Marcelo Martins Ferreira.
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Segundo ele, a suspeita é de que Pedro tenha sido dopado para ser roubado e que a substância utilizada tenha provocado sua morte. A defesa também informou que, após o desaparecimento, houve uma compra de R$ 20 numa adega e uma tentativa de transferência de quase R$10 mil da conta da vítima, operação que não foi concluída.
Pedro desapareceu na madrugada de 10 de julho, depois de assistir a uma partida da Copa do Mundo em bares da Vila Madalena. Após deixar um amigo em Moema num carro por aplicativo, ele seguiria para o hotel em que estava hospedado, na Vila Olímpia, mas não retornou.
O corpo foi encontrado na Rua Fradique Coutinho, em Pinheiros, sem documentos, e foi identificado por exame papiloscópico no Instituto Médico Legal (IML). O caso é investigado pela Polícia Civil, que aguarda os resultados dos laudos periciais para esclarecer a causa da morte.
Com informações do Metrópoles.