O advogado Pedro Ely Cordeiro dos Santos, de 43 anos, encontrado morto na zona oeste de São Paulo, pode ter sido vítima do golpe "Boa Noite, Cinderela". A hipótese foi apresentada pelo advogado da família, Marcelo Martins Ferreira.

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Segundo ele, a suspeita é de que Pedro tenha sido dopado para ser roubado e que a substância utilizada tenha provocado sua morte. A defesa também informou que, após o desaparecimento, houve uma compra de R$ 20 numa adega e uma tentativa de transferência de quase R$10 mil da conta da vítima, operação que não foi concluída.