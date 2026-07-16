A ONG britânica de direitos humanos FairSquare apresentou uma denúncia contra o presidente da Fifa, Gianni Infantino, ao Comitê Olímpico Internacional (COI) nesta quarta-feira (15).

Infantino é acusado de violar as regras de neutralidade política do COI por sua relação com Donald Trump. A FairSquare alega que o dirigente da Fifa demonstrou apoio político ao presidente dos Estados Unidos em diversas situações.

Queixa indica que o COI pode expulsar integrantes que não cumprirem suas obrigações. Infantino foi eleito para o comitê em 10 de janeiro de 2020 e fez juramentos de "respeitar a Carta Olímpica" e de "cumprir integralmente o Código de Ética do COI", cita o documento.