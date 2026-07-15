A Justiça do Trabalho de Jundiaí (SP) negou o pedido de indenização por assédio moral feito por um trabalhador que alegava ser chamado de "Beiçola" no ambiente de trabalho. No entanto, a empresa foi condenada a pagar indenização por danos morais em razão das jornadas exaustivas, reconhecidas como fator que agravou o quadro de saúde mental do empregado.
Na ação, o trabalhador afirmou que o apelido era usado por um supervisor diante dos colegas e que isso causou constrangimento. Também alegou que uma caricatura com traços exagerados de seus lábios foi produzida e compartilhada na empresa.
Ao analisar o caso, o magistrado concluiu que não houve comprovação de assédio moral. Testemunhas relataram que o uso de apelidos era comum entre os funcionários e que o próprio trabalhador também chamava colegas de "Papai Smurf" e "Tartaruga Ninja". Além disso, a suposta caricatura não foi comprovada.
Apesar de rejeitar esse pedido, a Justiça reconheceu que o empregado cumpria jornadas excessivas. Os registros de ponto apontaram horas extras frequentes, incluindo turnos de até 24 horas e períodos sem folgas, o que levou à invalidação do banco de horas da empresa.
A perícia médica constatou que o trabalhador apresentou episódio depressivo, transtorno de ansiedade e transtorno de estresse agudo. A sentença reconheceu que a carga excessiva de trabalho contribuiu para o agravamento dessas condições e fixou indenização por danos morais equivalente a cinco vezes o último salário do empregado.
A empresa também foi condenada ao pagamento de diferenças de horas extras, reflexos em verbas trabalhistas e ao recolhimento do FGTS durante o período de afastamento previdenciário.
Com informações da CNN Brasil.