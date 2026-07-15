O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no início desta semana que a instalação nuclear de Pickaxe Mountain, no Irã, poderá ser alvo de ataque americano em breve.

Durante entrevista ao programa de rádio de Hugh Hewitt, Trump declarou que os Estados Unidos pretendem atingir o complexo e afirmou que o governo acompanha de perto a movimentação no local. Segundo ele, não há atividade detectada na instalação, mas a possibilidade de ataque é mantida.

Localizada nas montanhas de Zagros, próxima à instalação de enriquecimento de urânio de Natanz, a Pickaxe Mountain abriga túneis subterrâneos e é apontada por especialistas como uma estrutura de alta proteção. Avaliações técnicas indicam que a profundidade do complexo dificulta a destruição mesmo com bombas de grande poder de penetração.