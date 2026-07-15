O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (15) que os presidentes de 21 partidos políticos apresentem esclarecimentos, no prazo de 10 dias, sobre declarações do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, a respeito da distribuição de emendas parlamentares.
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A medida foi tomada após Valdemar afirmar, em entrevista, que dirigentes partidários interferem na indicação de emendas, mesmo sem ocuparem cargos no Poder Legislativo.
Os partidos intimados são:
- Avante
- Cidadania
- MDB
- Missão
- Novo
- PCdoB
- PDT
- PL
- Podemos
- PP
- PRD
- PSB
- PSD
- PSDB
- PSol
- PT
- PV
- Rede
- Republicanos
- Solidariedade
- União Brasil
No despacho, Dino determinou que os dirigentes das legendas se manifestem sobre as declarações.
Com informações do Metrópoles.