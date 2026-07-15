17 de julho de 2026
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'ARRANJO PARALELO'

Valdemar admite indicação de emendas, e Dino intima 21 partidos

Por | da Rede Sampi
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Reprodução/ Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Valdemar afirmou que dirigentes partidários interferem na indicação de emendas.
Valdemar afirmou que dirigentes partidários interferem na indicação de emendas.

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (15) que os presidentes de 21 partidos políticos apresentem esclarecimentos, no prazo de 10 dias, sobre declarações do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, a respeito da distribuição de emendas parlamentares.

Leia mais: Dino bloqueia R$ 119 milhões em bens de Valdemar

A medida foi tomada após Valdemar afirmar, em entrevista, que dirigentes partidários interferem na indicação de emendas, mesmo sem ocuparem cargos no Poder Legislativo.

Os partidos intimados são:

  • Avante
  • Cidadania
  • MDB
  • Missão
  • Novo
  • PCdoB
  • PDT
  • PL
  • Podemos
  • PP
  • PRD
  • PSB
  • PSD
  • PSDB
  • PSol
  • PT
  • PV
  • Rede
  • Republicanos
  • Solidariedade
  • União Brasil

No despacho, Dino determinou que os dirigentes das legendas se manifestem sobre as declarações.

Com informações do Metrópoles.

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