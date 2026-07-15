O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (15) que os presidentes de 21 partidos políticos apresentem esclarecimentos, no prazo de 10 dias, sobre declarações do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, a respeito da distribuição de emendas parlamentares.

Leia mais: Dino bloqueia R$ 119 milhões em bens de Valdemar

A medida foi tomada após Valdemar afirmar, em entrevista, que dirigentes partidários interferem na indicação de emendas, mesmo sem ocuparem cargos no Poder Legislativo.