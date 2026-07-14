14 de julho de 2026
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DOMÍNIO ESPANHOL

Espanha anula Mbappé, elimina França por 2 X 0 e vai à final

Por | da Rede Sampi
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Captura de tela/CazéTV/Youtube
Com a classificação, os espanhóis aguardam o vencedor do confronto entre Inglaterra e Argentina.
Com a classificação, os espanhóis aguardam o vencedor do confronto entre Inglaterra e Argentina.

A Espanha garantiu vaga na final da Copa do Mundo de 2026 ao vencer a França por 2 a 0 na semifinal disputada nesta terça-feira (14), no Dallas Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos. 

Com a classificação, os espanhóis aguardam o vencedor do confronto entre Inglaterra e Argentina, marcado para quarta-feira (15), em Atlanta. A decisão do título será disputada no domingo (19), no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, nos Estados Unidos. 

A França agora disputará a decisão do terceiro lugar, marcada para sábado (18), em Miami, contra o derrotado da outra semifinal. 

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