Um policial rodoviário federal foi preso após ameaçar um frentista e destruir a loja de conveniência de um posto de combustíveis em Anápolis (GO). Segundo a Polícia Militar, a confusão daquela noite de sábado (11) começou depois que o agente se recusou a pagar R$ 1 para calibrar os pneus do carro.
De acordo com a Polícia Civil, o próprio policial acionou as autoridades e informou que enfrentava problemas psiquiátricos. Conforme o delegado responsável pelo caso, durante a ligação ele afirmou que mataria o frentista caso a polícia não chegasse rapidamente.
Ainda segundo a ocorrência, o policial deixou o local após ameaçar o funcionário com uma faca e dizer que voltaria armado. Pouco depois, retornou com um pedaço de madeira e quebrou a porta de vidro e outros objetos da loja de conveniência.
Quando equipes da Polícia Militar e outro policial rodoviário federal chegaram ao posto, o suspeito também os ameaçou e desacatou. Ele foi contido com arma de choque e encaminhado ao Hospital Alfredo Abraão para retirada dos dardos.
O agente foi autuado por ameaça, dano, desobediência e desacato. Após o pagamento de fiança, ele foi liberado.
A defesa informou que o policial sofreu um surto psicótico provocado por estresse relacionado ao trabalho e que atualmente está internado em um hospital psiquiátrico especializado. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal afirmou que o servidor estava de folga no momento da ocorrência e que o caso será apurado administrativamente.
Com informações do g1.