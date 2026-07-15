Um policial rodoviário federal foi preso após ameaçar um frentista e destruir a loja de conveniência de um posto de combustíveis em Anápolis (GO). Segundo a Polícia Militar, a confusão daquela noite de sábado (11) começou depois que o agente se recusou a pagar R$ 1 para calibrar os pneus do carro.

De acordo com a Polícia Civil, o próprio policial acionou as autoridades e informou que enfrentava problemas psiquiátricos. Conforme o delegado responsável pelo caso, durante a ligação ele afirmou que mataria o frentista caso a polícia não chegasse rapidamente.

Ainda segundo a ocorrência, o policial deixou o local após ameaçar o funcionário com uma faca e dizer que voltaria armado. Pouco depois, retornou com um pedaço de madeira e quebrou a porta de vidro e outros objetos da loja de conveniência.