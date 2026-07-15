Motorista sobe calçada, atropela homem cego com cão-guia e foge
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Um motorista atropelou um homem cego que caminhava com cão-guia e fugiu sem prestar socorro em Águas Claras, no Distrito Federal, no domingo.
Victor Uchoa caminhava pela rua das Paineiras por volta das 19h30 quando o acidente aconteceu. A Polícia Civil informou que, em depoimento, ele disse que estava levando seu cachorro para passear em frente ao condomínio onde mora.
Ao atravessar a rua e já subindo na calçada, Uchoa conta ter sentido que foi atingido por um veículo. "Eu tinha terminado o percurso, já tinha subido na calçada, o Lorde [cachorro] já tinha subido, então senti o choque do carro na minha perna direita, acabei sendo jogado para frente. Precisei colocar o antebraço para evitar um choque maior", relembrou em entrevista à TV Globo.
Condutor fugiu do local em seguida. A vítima relata que um vizinho, que falava ao telefone em frente ao residencial, presenciou a cena e foi socorrê-lo. "Ele falou que ficou na dúvida se me prestava socorro ou se tentava registrar os dados do carro, mas deu preferência em me ajudar."
Uchoa fraturou o tornozelo e machucou o antebraço. Ele segue com a perna enfaixada e a expectativa é que a recuperação seja de 30 dias, sendo avaliado por médicos uma vez por semana para acompanhar evolução.
Não há informações de que o suspeito tenha sido identificado e localizado. O caso foi registrado na 21ª DP, que investiga a dinâmica do acidente.