Um motorista atropelou um homem cego que caminhava com cão-guia e fugiu sem prestar socorro em Águas Claras, no Distrito Federal, no domingo.

Victor Uchoa caminhava pela rua das Paineiras por volta das 19h30 quando o acidente aconteceu. A Polícia Civil informou que, em depoimento, ele disse que estava levando seu cachorro para passear em frente ao condomínio onde mora.

Ao atravessar a rua e já subindo na calçada, Uchoa conta ter sentido que foi atingido por um veículo. "Eu tinha terminado o percurso, já tinha subido na calçada, o Lorde [cachorro] já tinha subido, então senti o choque do carro na minha perna direita, acabei sendo jogado para frente. Precisei colocar o antebraço para evitar um choque maior", relembrou em entrevista à TV Globo.