Pesquisadores identificaram pela primeira vez um açúcar no espaço interestelar, uma descoberta que pode ajudar a explicar como moléculas essenciais para a vida chegaram à Terra primitiva. O estudo foi publicado na revista científica Nature Astronomy.
O composto encontrado é a eritrulose, um açúcar de quatro átomos de carbono. A substância foi detectada em uma nuvem molecular próxima ao centro da Via Láctea por observações feitas com radiotelescópios na Espanha.
Segundo os cientistas, essa é a primeira vez que um açúcar é identificado no meio interestelar. Até então, esses compostos já haviam sido encontrados em meteoritos e asteroides, mas nunca diretamente no espaço entre as estrelas.
A descoberta reforça a hipótese de que moléculas importantes para o surgimento da vida começaram a se formar antes mesmo do nascimento de planetas. Modelos desenvolvidos pelos pesquisadores indicam que a eritrulose pode ser produzida sobre grãos de poeira interestelar a partir de moléculas mais simples.
Outro resultado que chamou a atenção foi a quantidade da substância encontrada. A eritrulose apareceu em concentração pelo menos oito vezes maior que a de açúcares menores, que não foram detectados nas observações.
Os autores afirmam que, ao entrar em contato com água, esse tipo de açúcar pode se transformar em outras moléculas da mesma família, ampliando o conjunto de compostos disponíveis para processos químicos ligados à origem da vida.