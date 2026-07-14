Pesquisadores identificaram pela primeira vez um açúcar no espaço interestelar, uma descoberta que pode ajudar a explicar como moléculas essenciais para a vida chegaram à Terra primitiva. O estudo foi publicado na revista científica Nature Astronomy.

O composto encontrado é a eritrulose, um açúcar de quatro átomos de carbono. A substância foi detectada em uma nuvem molecular próxima ao centro da Via Láctea por observações feitas com radiotelescópios na Espanha.

Segundo os cientistas, essa é a primeira vez que um açúcar é identificado no meio interestelar. Até então, esses compostos já haviam sido encontrados em meteoritos e asteroides, mas nunca diretamente no espaço entre as estrelas.