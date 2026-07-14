O jornal The New York Times publicou que Israel manteve contatos por anos com o ex-presidente do Irã Mahmoud Ahmadinejad no suposto plano para levá-lo de volta ao poder. Segundo a reportagem publicada nessa segunda-feira (13), o ex-líder iraniano também está sob custódia da Guarda Revolucionária Islâmica por suspeita de vínculos com a inteligência israelense.

De acordo com o jornal, Ahmadinejad teria participado de encontros com representantes do Mossad durante viagens à Hungria e à Guatemala. A publicação afirma ainda que Israel planejou retirar o ex-presidente da prisão domiciliar durante a ofensiva militar contra o Irã, mas o plano não prosperou.

Ahmadinejad governou o Irã entre 2005 e 2013 e ficou conhecido por declarações contra Israel e por negar o Holocausto. Nos últimos anos, passou a fazer críticas ao governo iraniano e foi impedido de disputar novas eleições.