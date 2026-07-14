15 de julho de 2026
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TRAMA SECRETA

Ex-presidente do Irã é suspeito de atuar em plano de Israel

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@drahmadinejad.ir/Instagram
Ahmadinejad teria participado de encontros com representantes do Mossad durante viagens à Hungria e à Guatemala.
Ahmadinejad teria participado de encontros com representantes do Mossad durante viagens à Hungria e à Guatemala.

O jornal The New York Times publicou que Israel manteve contatos por anos com o ex-presidente do Irã Mahmoud Ahmadinejad no suposto plano para levá-lo de volta ao poder. Segundo a reportagem publicada nessa segunda-feira (13), o ex-líder iraniano também está sob custódia da Guarda Revolucionária Islâmica por suspeita de vínculos com a inteligência israelense.

De acordo com o jornal, Ahmadinejad teria participado de encontros com representantes do Mossad durante viagens à Hungria e à Guatemala. A publicação afirma ainda que Israel planejou retirar o ex-presidente da prisão domiciliar durante a ofensiva militar contra o Irã, mas o plano não prosperou.

Ahmadinejad governou o Irã entre 2005 e 2013 e ficou conhecido por declarações contra Israel e por negar o Holocausto. Nos últimos anos, passou a fazer críticas ao governo iraniano e foi impedido de disputar novas eleições.

As informações são atribuídas ao The New York Times. Não há confirmação independente sobre as alegações apresentadas na reportagem. 

Com informações do The Times of Israel.

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