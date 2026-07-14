15 de julho de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
AOS 38 ANOS

Morre árbitro barrado desta Copa por suspeita de abuso

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/KNVB
A causa da morte do árbitro holandês Rob Dieperink não foi divulgada.
A causa da morte do árbitro holandês Rob Dieperink não foi divulgada.

O árbitro holandês Rob Dieperink morreu aos 38 anos. A morte foi confirmada nessa segunda-feira (13) pela Federação Real Neerlandesa de Futebol (KNVB), que prestou homenagem ao profissional e manifestou solidariedade à família e aos amigos.

A causa da morte não foi divulgada.

Leia mais: Morre Jayden Adams, destaque da África do Sul nesta Copa do Mundo

Dieperink foi selecionado para atuar como árbitro de vídeo (VAR) na Copa do Mundo de 2026, mas foi retirado da lista da Fifa em maio após ser investigado por suspeita de abuso sexual.

Na ocasião, ele afirmou ao jornal The Athletic que a polícia de Londres encerrou a investigação. A corporação informou ao veículo que as provas reunidas não justificaram novas medidas.

Com informações do g1.

Comentários

Comentários