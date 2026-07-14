O árbitro holandês Rob Dieperink morreu aos 38 anos. A morte foi confirmada nessa segunda-feira (13) pela Federação Real Neerlandesa de Futebol (KNVB), que prestou homenagem ao profissional e manifestou solidariedade à família e aos amigos.

A causa da morte não foi divulgada.

Leia mais: Morre Jayden Adams, destaque da África do Sul nesta Copa do Mundo