O árbitro holandês Rob Dieperink morreu aos 38 anos. A morte foi confirmada nessa segunda-feira (13) pela Federação Real Neerlandesa de Futebol (KNVB), que prestou homenagem ao profissional e manifestou solidariedade à família e aos amigos.
A causa da morte não foi divulgada.
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Dieperink foi selecionado para atuar como árbitro de vídeo (VAR) na Copa do Mundo de 2026, mas foi retirado da lista da Fifa em maio após ser investigado por suspeita de abuso sexual.
Na ocasião, ele afirmou ao jornal The Athletic que a polícia de Londres encerrou a investigação. A corporação informou ao veículo que as provas reunidas não justificaram novas medidas.
Com informações do g1.