15 de julho de 2026
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LOCAL DE LUTO

Prefeitura investiga churrasco de servidores dentro de cemitério

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Altino Machado via juruacomunicacao
Caso as condutas sejam confirmadas, medidas previstas em lei serão adotadas pelo município.
Caso as condutas sejam confirmadas, medidas previstas em lei serão adotadas pelo município.

A prefeitura de Divinópolis (MG) instaurou uma comissão para apurar uma denúncia de que servidores e moradores da região teriam realizado um churrasco e consumido bebidas alcoólicas dentro de um cemitério municipal.

A comissão foi criada pela Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos. Em nota publicada na última sexta-feira (10), a pasta informou que o cemitério fica sob responsabilidade do Serviço Municipal do Luto e que a comissão vai investigar o caso.

O nome do cemitério não foi divulgado pela prefeitura. O órgão também não informou o nome dos servidores envolvidos nem quando o evento teria ocorrido.

Caso as condutas sejam confirmadas, medidas previstas em lei serão adotadas pelo município. A investigação faz parte de um procedimento administrativo comum. Segundo a prefeitura, a administração segue comprometida com a preservação e o uso adequado dos espaços públicos.

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