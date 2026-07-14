A prefeitura de Divinópolis (MG) instaurou uma comissão para apurar uma denúncia de que servidores e moradores da região teriam realizado um churrasco e consumido bebidas alcoólicas dentro de um cemitério municipal.

A comissão foi criada pela Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos. Em nota publicada na última sexta-feira (10), a pasta informou que o cemitério fica sob responsabilidade do Serviço Municipal do Luto e que a comissão vai investigar o caso.

O nome do cemitério não foi divulgado pela prefeitura. O órgão também não informou o nome dos servidores envolvidos nem quando o evento teria ocorrido.