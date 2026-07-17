17 de julho de 2026
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CERTIFICAÇÃO

Selo Light (Con)science


| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação

O selo de certificação Light (CON)SCIENCE, idealizado pelas irmãs Andréa Giorgetti (médica nutróloga) e Leandra Giorgetti (nutricionista), chega ao mercado brasileiro para unir ciência e alta gastronomia. A consultoria foca no novo comportamento alimentar impulsionado por tratamentos emagrecedores (como Ozempic e Mounjaro), orientando restaurantes a oferecerem porções inteligentes, alta densidade nutricional e bem-estar metabólico sem perder a sofisticação.

Principais Pontos:

  - Conceito Bio-Psico-Social: Preserva o prazer de comer fora, a sociabilidade e o afeto, evitando a lógica da privação.
  - Tendência "Small Bites": Apresenta justificativa econômica com porções reduzidas, mitigando o desperdício e fidelizando clientes que evitavam restaurantes.
  - Critérios de Certificação: Avaliação do equilíbrio nutricional, origem dos ingredientes, aporte proteico, além de treinamento humanizado e discreto para a equipe de atendimento.
  - Expansão: Fase piloto inicia nos eixos de Campinas e São Paulo capital.
  - Formatos: Disponível em Certificação Básica e Plano Premium.

Contatos:

  - Instagram: @light_conscience_
  - Dra. Andréa Giorgetti: @draandreagiorgetti
  - Leandra Giorgetti: @nutri.leandragiorgetti

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