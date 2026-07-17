O selo de certificação Light (CON)SCIENCE, idealizado pelas irmãs Andréa Giorgetti (médica nutróloga) e Leandra Giorgetti (nutricionista), chega ao mercado brasileiro para unir ciência e alta gastronomia. A consultoria foca no novo comportamento alimentar impulsionado por tratamentos emagrecedores (como Ozempic e Mounjaro), orientando restaurantes a oferecerem porções inteligentes, alta densidade nutricional e bem-estar metabólico sem perder a sofisticação.

Principais Pontos:

- Conceito Bio-Psico-Social: Preserva o prazer de comer fora, a sociabilidade e o afeto, evitando a lógica da privação.

- Tendência "Small Bites": Apresenta justificativa econômica com porções reduzidas, mitigando o desperdício e fidelizando clientes que evitavam restaurantes.

- Critérios de Certificação: Avaliação do equilíbrio nutricional, origem dos ingredientes, aporte proteico, além de treinamento humanizado e discreto para a equipe de atendimento.

- Expansão: Fase piloto inicia nos eixos de Campinas e São Paulo capital.

- Formatos: Disponível em Certificação Básica e Plano Premium.