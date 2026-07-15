A jovem talentosa Bianca Mazolini Maggi, de apenas 12 anos, brilhou intensamente na Copa UKCA de Karatê Shotokan, realizada em São Paulo. Faixa roxa na modalidade e com uma trajetória de quatro anos de muita dedicação e treinos, Bianca conquistou o título de campeã tanto em Kata (demonstração de técnicas) quanto em Shiai-Kumite (combate). Representando com excelência o Dojo do Círculo Militar, sob a liderança do Sensei Edivaldo Arruda, a atleta se consolida como uma das grandes promessas do esporte na região.
15 de julho de 2026
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