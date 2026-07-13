Meu reconhecimento ao treinador Félix Júnior, profissional que atua como personal trainer desde 2007 e reúne sólida formação em Educação Física, pós-graduação em Biomecânica do Exercício e constante aperfeiçoamento técnico. Especialista em dor relacionada à musculação, conduz o treinamento com conhecimento, atenção e seriedade. Competência e gentileza que fazem diferença no dia a dia de seus alunos.