Meu reconhecimento ao treinador Félix Júnior, profissional que atua como personal trainer desde 2007 e reúne sólida formação em Educação Física, pós-graduação em Biomecânica do Exercício e constante aperfeiçoamento técnico. Especialista em dor relacionada à musculação, conduz o treinamento com conhecimento, atenção e seriedade. Competência e gentileza que fazem diferença no dia a dia de seus alunos.
13 de julho de 2026
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