Um homem identificado como David, "Zoinho", foi morto a tiros na tarde desse domingo (12), no bairro Santa Cândida, em Curitiba (PR). A mãe dele e o motorista do carro de aplicativo em que estavam também ficaram feridos.
Segundo a Polícia Militar, mãe e filho haviam acabado de chegar a um condomínio quando um homem se aproximou a pé e disparou diversas vezes contra o veículo.
David foi atingido por vários tiros e morreu no local antes da chegada do socorro. A mãe dele sofreu ferimento no braço e foi encaminhada ao Hospital Universitário Cajuru, sem risco de morte. O motorista teve ferimentos leves e foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
A Polícia Militar informou que David já havia sobrevivido a uma tentativa de homicídio registrada em outubro de 2025.
A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga a autoria e a motivação do crime, além de apurar se o ataque tem relação com o atentado anterior.
Com informações da Banda B.