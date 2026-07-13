Um homem identificado como David, "Zoinho", foi morto a tiros na tarde desse domingo (12), no bairro Santa Cândida, em Curitiba (PR). A mãe dele e o motorista do carro de aplicativo em que estavam também ficaram feridos.

Segundo a Polícia Militar, mãe e filho haviam acabado de chegar a um condomínio quando um homem se aproximou a pé e disparou diversas vezes contra o veículo.

David foi atingido por vários tiros e morreu no local antes da chegada do socorro. A mãe dele sofreu ferimento no braço e foi encaminhada ao Hospital Universitário Cajuru, sem risco de morte. O motorista teve ferimentos leves e foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).