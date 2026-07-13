Uma mulher invadiu o recinto do elefante Chocolate no Zoológico de Brasília na tarde de sábado (11), mas foi retirada por um vigilante antes que o animal chegasse mais perto. O momento foi registrado por testemunhas e divulgada nas redes sociais.
Leia também: Rapaz invade cela de leoa e morre: O que se sabe até agora; VÍDEO
As imagens mostram a mulher correndo em direção ao elefante com um balde aparentemente com água, logo em seguida, o vigilante entra no recinto e a puxa para fora enquanto o animal se aproxima.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher afirmou que pretendia dar água ao elefante por acreditar que ele sofria maus-tratos. Após a retirada, ela recebeu atendimento por apresentar sinais compatíveis com surto psicótico.
A Fundação Jardim Zoológico de Brasília informou que o elefante passou por avaliação veterinária e não sofreu ferimentos. A instituição reforçou que a invasão colocou em risco tanto a visitante quanto o animal e destacou que os recintos têm barreiras de proteção que devem ser respeitadas.
Ninguém se feriu.
Com informações do Metrópoles.