Uma mulher invadiu o recinto do elefante Chocolate no Zoológico de Brasília na tarde de sábado (11), mas foi retirada por um vigilante antes que o animal chegasse mais perto. O momento foi registrado por testemunhas e divulgada nas redes sociais.

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As imagens mostram a mulher correndo em direção ao elefante com um balde aparentemente com água, logo em seguida, o vigilante entra no recinto e a puxa para fora enquanto o animal se aproxima.