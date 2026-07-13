14 de julho de 2026
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Mulher invade área de elefante no zoo de Brasília; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Instagram
Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher afirmou que pretendia dar água ao elefante por acreditar que ele sofria maus-tratos.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher afirmou que pretendia dar água ao elefante por acreditar que ele sofria maus-tratos.

Uma mulher invadiu o recinto do elefante Chocolate no Zoológico de Brasília na tarde de sábado (11), mas foi retirada por um vigilante antes que o animal chegasse mais perto. O momento foi registrado por testemunhas e divulgada nas redes sociais.

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As imagens mostram a mulher correndo em direção ao elefante com um balde aparentemente com água, logo em seguida, o vigilante entra no recinto e a puxa para fora enquanto o animal se aproxima.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher afirmou que pretendia dar água ao elefante por acreditar que ele sofria maus-tratos. Após a retirada, ela recebeu atendimento por apresentar sinais compatíveis com surto psicótico.

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília informou que o elefante passou por avaliação veterinária e não sofreu ferimentos. A instituição reforçou que a invasão colocou em risco tanto a visitante quanto o animal e destacou que os recintos têm barreiras de proteção que devem ser respeitadas.

Ninguém se feriu.

Com informações do Metrópoles.

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