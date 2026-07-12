12 de julho de 2026
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AOS 88 ANOS

Morre o ator Rui Rezende, de Roque Santeiro e Bom dia, Verônica

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Globoplay
Rui ficou conhecido por interpretar o professor Astromar Junqueira na novela Roque Santeiro.
Rui ficou conhecido por interpretar o professor Astromar Junqueira na novela Roque Santeiro.

O ator Rui Rezende morreu neste domingo (12), aos 88 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava internado desde 2 de julho no Hospital São Francisco na Providência de Deus, na Tijuca.

Com trajetória no teatro, cinema e televisão, Rui ficou conhecido por interpretar o professor Astromar Junqueira na novela Roque Santeiro, exibida em 1985. Seu último trabalho na TV foi na série Bom Dia, Verônica, em 2022.

Ao longo da carreira, também participou de produções como Você Decide, A Grande Família, Caça Talentos, Hipertensão, Beto Rockfeller, O Espigão, Carga Pesada e de novelas e minisséries da extinta TV Manchete.

Desde 2019, o ator vivia no Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.

Com informações do g1.

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