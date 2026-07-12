O ator Rui Rezende morreu neste domingo (12), aos 88 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava internado desde 2 de julho no Hospital São Francisco na Providência de Deus, na Tijuca.

Com trajetória no teatro, cinema e televisão, Rui ficou conhecido por interpretar o professor Astromar Junqueira na novela Roque Santeiro, exibida em 1985. Seu último trabalho na TV foi na série Bom Dia, Verônica, em 2022.

Ao longo da carreira, também participou de produções como Você Decide, A Grande Família, Caça Talentos, Hipertensão, Beto Rockfeller, O Espigão, Carga Pesada e de novelas e minisséries da extinta TV Manchete.