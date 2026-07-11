O Irã voltou a fechar Hormuz após nova escalada do conflito com os Estados Unidos no Oriente médio.

A IRGC (Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã) fechou temporariamente o Estreito de Hormuz até "novo aviso", de acordo com a Aljazeera. A informação foi divulgada neste sábado (11) em um comunicado transmitido pela Radiodifusão da República Islâmica do Irã.

O país persa já havia ameaçado trancar a rota caso voltasse a ser atacado. Com a intensificação dos bombardeios dos EUA, que voltaram a atacar alvos do Irã na última quarta-feira (8), a marinha iraniana definiu que nenhuma embarcação está autorizada a passar pelo canal até que a interferência dos EUA termine.