Um relatório do Conselho Tutelar de Viamão, encaminhado à Justiça em 7 de julho, informa que irmãos de Oliver Golden Grayson, de três anos, relataram que a mãe deles também os agredia e o fez, inclusive, durante os atendimentos e perícias realizados após a morte da criança.

Segundo o documento, as irmãs afirmaram espontaneamente que a mãe utilizava violência física como método de disciplina. Outro irmão apresentou resistência em mostrar lesões e orientava as crianças a não comentarem os fatos com os profissionais.

Oliver morreu na quarta-feira (8), após ser internado em estado grave por agressões confessadas pelo pai, Dandre Jermaine Grayson. Segundo a Polícia Civil, ele afirmou ter espancado o filho porque a criança não lhe deu "bom dia".