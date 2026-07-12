13 de julho de 2026
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CASO OLIVER

Filhos de missionário contam que apanhavam também da mãe

Por | da Rede Sampi
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Reprodução via G1.
Oliver morreu na quarta-feira (8), após ser internado em estado grave por agressões confessadas pelo pai.
Oliver morreu na quarta-feira (8), após ser internado em estado grave por agressões confessadas pelo pai.

Um relatório do Conselho Tutelar de Viamão, encaminhado à Justiça em 7 de julho, informa que irmãos de Oliver Golden Grayson, de três anos, relataram que a mãe deles também os agredia e o fez, inclusive, durante os atendimentos e perícias realizados após a morte da criança.

Segundo o documento, as irmãs afirmaram espontaneamente que a mãe utilizava violência física como método de disciplina. Outro irmão apresentou resistência em mostrar lesões e orientava as crianças a não comentarem os fatos com os profissionais.

Oliver morreu na quarta-feira (8), após ser internado em estado grave por agressões confessadas pelo pai, Dandre Jermaine Grayson. Segundo a Polícia Civil, ele afirmou ter espancado o filho porque a criança não lhe deu "bom dia".

O pai e a mãe, Mayanna Angelina Rodgers, estão presos preventivamente. A defesa dela afirma que a mulher também era vítima de violência doméstica e nega qualquer julgamento antecipado dos fatos.

Com informações do g1.

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