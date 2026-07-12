Uma bebê de 11 meses sofreu queimaduras de segundo grau durante um banho em uma escola municipal de Campo Bom (RS), na sexta-feira (10). A criança permanece internada e aguarda transferência para o Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre.

Segundo a mãe, a direção da escola informou que a menina teve um incidente durante o banho. No hospital, ela recebeu a informação de que a criança sofreu queimaduras nos pés, pernas e nádegas.

A Prefeitura de Campo Bom afirmou que acompanha o caso, presta assistência à família e adotou medidas administrativas.