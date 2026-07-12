13 de julho de 2026
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FERIMENTOS GRAVES

Bebê sofre queimaduras de 2º grau durante banho em escola

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução via G1
A criança permanece internada.
A criança permanece internada.

Uma bebê de 11 meses sofreu queimaduras de segundo grau durante um banho em uma escola municipal de Campo Bom (RS), na sexta-feira (10). A criança permanece internada e aguarda transferência para o Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre.

Segundo a mãe, a direção da escola informou que a menina teve um incidente durante o banho. No hospital, ela recebeu a informação de que a criança sofreu queimaduras nos pés, pernas e nádegas.

A Prefeitura de Campo Bom afirmou que acompanha o caso, presta assistência à família e adotou medidas administrativas.

A mãe registrou boletim de ocorrência nesse sábado (11). A Polícia Civil informou que iniciará os depoimentos das pessoas envolvidas na segunda-feira (13) para apurar as circunstâncias do caso.

Com informações do g1.

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