Uma bebê de 11 meses sofreu queimaduras de segundo grau durante um banho em uma escola municipal de Campo Bom (RS), na sexta-feira (10). A criança permanece internada e aguarda transferência para o Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre.
Segundo a mãe, a direção da escola informou que a menina teve um incidente durante o banho. No hospital, ela recebeu a informação de que a criança sofreu queimaduras nos pés, pernas e nádegas.
A Prefeitura de Campo Bom afirmou que acompanha o caso, presta assistência à família e adotou medidas administrativas.
A mãe registrou boletim de ocorrência nesse sábado (11). A Polícia Civil informou que iniciará os depoimentos das pessoas envolvidas na segunda-feira (13) para apurar as circunstâncias do caso.
Com informações do g1.