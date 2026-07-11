Um homem e seu filho foram baleados nesta sexta-feira (10) durante uma tentativa de roubo na rua Campos do Jordão, em Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo.

Conforme imagens obtidas pela reportagem, pai e filho iniciavam uma entrega em um mercado quando foram abordados por dois criminosos. Houve reação e uma troca de tiros. Os dois autores fugiram a pé.

O homem, que seria um ex-policial militar, e o filho foram atingidos por tiros. O mais velho foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Santa Marcelina, em Itaquera. O filho foi transportado pelo helicóptero Águia da Polícia Militar para o Hospital das Clínicas.