A Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) matou mais um homem suspeito de envolvimento no atentado contra o 1º tenente da Polícia Militar Ronickson Pimentel dos Santos, baleado na cabeça em 27 de junho, em São Caetano do Sul, no ABC.

Com a ocorrência registrada na noite dessa sexta-feira (10), chega a sete o número de suspeitos mortos durante ações policiais relacionadas ao caso.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), equipes do 1º Batalhão de Polícia de Choque receberam uma denúncia sobre o paradeiro de um homem "diretamente ligado" ao atentado contra o oficial. Ao localizar o suspeito, de 45 anos, houve confronto, de acordo com a versão da PM. O homem foi baleado, levado para atendimento médico, mas não resistiu.