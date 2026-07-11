O menino de dez anos encontrado trancado em um quarto de apartamento, em Goiânia, conversava com outras crianças pela janela e gritava por socorro antes de ser resgatado. O caso ocorreu na quinta-feira (9), no Setor Faiçalville.
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Moradores relataram que a criança ficava sozinha enquanto observava as outras brincando. Uma vizinha afirmou ter presenciado agressões da mãe contra o filho e informou o Conselho Tutelar. Segundo ela, o menino também recebia ajuda de moradores para se alimentar.
Durante o resgate, um conselheiro tutelar conversou com a criança pela janela. O menino disse que a mãe saía para trabalhar durante a noite e o deixava trancado diariamente. Questionado sobre a alimentação, respondeu que havia comido apenas bolachas e pediu água, recebendo uma garrafa numa sacola improvisada.
De acordo com a Polícia Militar, a mãe afirmou que deixava o filho trancado para evitar que ele tivesse acesso aos alimentos, alegando que a criança é diabética.
Após o resgate, o menino foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad). Segundo o Conselho Tutelar, ele estava debilitado e com glicemia acima de 500.
A Polícia Civil informou que a mulher foi presa em flagrante e deve responder por abandono de incapaz. O caso segue sob investigação.
Com informações do g1.