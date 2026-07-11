A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar novas denúncias contra a cantora gospel Izabela Cristi Gomes Barros, a "Izabela Cristy", já condenada por estelionato e pirâmide financeira. A abertura da investigação foi divulgada na sexta-feira (10).

Segundo o advogado Ivan Nunes, apenas o escritório dele ajuizou cerca de 40 ações desde o ano passado para tentar recuperar aproximadamente R$ 1 milhão investido por vítimas.

Uma das denunciantes afirmou ter investido quase R$ 4 mil após promessa de alta rentabilidade para custear o tratamento de saúde do filho. Em 2026, voltou a repassar R$ 3 mil após a cantora prometer quitar uma dívida de R$ 40 mil, mas disse que não recebeu o dinheiro.