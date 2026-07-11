A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar novas denúncias contra a cantora gospel Izabela Cristi Gomes Barros, a "Izabela Cristy", já condenada por estelionato e pirâmide financeira. A abertura da investigação foi divulgada na sexta-feira (10).
Segundo o advogado Ivan Nunes, apenas o escritório dele ajuizou cerca de 40 ações desde o ano passado para tentar recuperar aproximadamente R$ 1 milhão investido por vítimas.
Uma das denunciantes afirmou ter investido quase R$ 4 mil após promessa de alta rentabilidade para custear o tratamento de saúde do filho. Em 2026, voltou a repassar R$ 3 mil após a cantora prometer quitar uma dívida de R$ 40 mil, mas disse que não recebeu o dinheiro.
Izabela Cristy negou as acusações e informou à TV Globo que atualmente mora em Dubai, onde mantém empresas.
A cantora e o então marido foram presos em 2022 e condenados, em 2024, por estelionato em um esquema de pirâmide financeira que, segundo as investigações, fez mais de 300 vítimas. Em 2025, ela recebeu indulto natalino. O ex-marido está em liberdade desde setembro do mesmo ano.
Com informações do g1.
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1 Comentários
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Antonio Carlos 2 dias atrásAleluia, e se não der certo é pq os pecados eram muitos e precisa dar mais dinheiro.