13 de julho de 2026
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ADULTO DESOCUPADO

Mãe leva pedradas e 'voadora' ao mandar filho procurar emprego

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes Sociais/Imagem ilustrativa
Rapaz atacou a mãe com uma voadora e também lançou pedras contra ela.
Rapaz atacou a mãe com uma voadora e também lançou pedras contra ela.

Uma mulher de 46 anos foi agredida pelo próprio filho, de 24, após pedir que ele procurasse trabalho. O caso aconteceu na noite de 4 de julho, no bairro Mangabeiras, em João Pinheiro, no Noroeste de Minas Gerais.

Segundo a Polícia Militar, eles discutiram dentro da casa da família, onde o rapaz atacou a mãe com uma voadora e também lançou pedras contra ela.

Quando os policiais chegaram ao imóvel, o suspeito já havia fugido e não foi localizado.

A Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para apurar o caso. Novas informações serão divulgadas conforme o andamento das investigações.

Com informações do g1.

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