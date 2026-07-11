Uma mulher de 46 anos foi agredida pelo próprio filho, de 24, após pedir que ele procurasse trabalho. O caso aconteceu na noite de 4 de julho, no bairro Mangabeiras, em João Pinheiro, no Noroeste de Minas Gerais.

Segundo a Polícia Militar, eles discutiram dentro da casa da família, onde o rapaz atacou a mãe com uma voadora e também lançou pedras contra ela.

Quando os policiais chegaram ao imóvel, o suspeito já havia fugido e não foi localizado.