09 de julho de 2026
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POLÍCIA

PC investiga lista que classifica 65 alunas em categorias sexuais

Por Bruna Fantti | da Folhapress
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução/Colégio Cruzeiro
Colégio Cruzeiro, na zona sudoeste do Rio de Janeiro
Colégio Cruzeiro, na zona sudoeste do Rio de Janeiro

Pelo menos 65 alunas do Colégio Cruzeiro, em Jacarepaguá, zona sudoeste do Rio de Janeiro, entre 14 e 15 anos, foram incluídas em uma lista online que as classificava em categorias de conotação sexual.

A Dcav (Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima), que investiga o caso, já reuniu ao menos sete registros de ocorrência —um deles feito pela própria escola.

De acordo com a delegada Maria Luiza Machado, "os autores estão sendo identificados". Ainda segundo a investigadora, estão sendo apurados os crimes de "injúria, difamação e submissão de adolescente a constrangimento e também cyberbullying", disse.

Se for apurado que os investigados são todos menores de idade, eles devem responder por atos infracionais análogos aos crimes citados. Se tiverem menos de 18 anos, a Constituição os considera penalmente inimputáveis, e a responsabilização segue o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente): o caso é encaminhado à Promotoria, que pode oferecer representação à Vara da Infância e da Juventude.

Nesse caso, o juiz pode aplicar medidas socioeducativas, que vão de advertência, obrigação de reparar o dano e prestação de serviços à comunidade até liberdade assistida. A internação, medida mais severa, é reservada pela lei a atos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, à reincidência em infrações graves ou ao descumprimento reiterado de medidas anteriores.

Essas hipóteses, em princípio, não alcançam crimes contra a honra. Na esfera cível, porém, os pais podem ser condenados a indenizar as vítimas, já que o Código Civil os responsabiliza pelos atos dos filhos menores.

A investigação teve início há cerca de dois dias e, desde então, concentra os boletins de ocorrência na delegacia para apurar o caso de forma integrada. Ainda não se sabe quantas pessoas participaram da criação da lista.

O ranking foi montado em uma plataforma de "tier list", formato em que itens são distribuídos em faixas de classificação. No caso, as faixas traziam rótulos sexuais e depreciativos aplicados às estudantes. O conteúdo já foi retirado do ar. No entanto, pelo nome das adolescentes, é possível encontrar a lista por buscas na internet.

A reportagem tenta contato com a plataforma, que é americana.

Em um dos registros de ocorrência, a mãe afirmou que a filha não queria mais frequentar a escola após ter o nome exposto.

As vítimas começaram a ser ouvidas nesta quinta-feira (9). O diretor da unidade prestou depoimento na quarta (8) e afirmou à polícia que o colégio tenta identificar internamente os autores da lista. Ele não falou com a imprensa.

Em nota, o colégio afirmou que dá apoio às famílias e que entrou em contato com a plataforma pedindo a retirada da lista. "A conduta ética e a responsabilidade digital são temas recorrentes da sociedade contemporânea. Por isso, oferecemos constantemente a nossos três mil alunos, campanhas de conscientização com palestras de juízes, psicólogos, especialistas em tecnologia, delegados, entre outros", acrescentou.

O primeiro registro de ocorrência, feito no dia 4 de julho pela mãe de uma das adolescentes, na 41ª DP (Tanque), foi suspenso. No despacho, a autoridade policial afirmou que "até o momento, não indicam indícios suficientes para a continuidade das investigações, determino a suspensão do presente procedimento, tendo em vista a ausência de dados que fundamentem a instauração ou continuidade da apuração dos fatos narrados".

A reportagem procurou a Polícia Civil, para saber se o registro foi encaminhado à Dcav, mas ainda não obteve retorno.

Para evitar a revitimização das adolescentes, os relatos serão colhidos em formato de depoimento especial: cada vítima é ouvida uma única vez, por policiais treinados, em sala reservada, enquanto o delegado acompanha de outro ambiente.

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