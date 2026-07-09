Pelo menos 65 alunas do Colégio Cruzeiro, em Jacarepaguá, zona sudoeste do Rio de Janeiro, entre 14 e 15 anos, foram incluídas em uma lista online que as classificava em categorias de conotação sexual.

A Dcav (Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima), que investiga o caso, já reuniu ao menos sete registros de ocorrência —um deles feito pela própria escola.

De acordo com a delegada Maria Luiza Machado, "os autores estão sendo identificados". Ainda segundo a investigadora, estão sendo apurados os crimes de "injúria, difamação e submissão de adolescente a constrangimento e também cyberbullying", disse.