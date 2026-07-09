O ator e diretor Edward Boggiss morreu aos 49 anos. A informação foi divulgada por amigos próximos nessa quarta-feira (8). A causa da morte não foi informada.
Com trajetória na televisão, Boggiss participou de produções da TV Globo, como a série Sandy & Júnior, na qual interpretou o personagem Tony, além de Malhação e da novela Esplendor. Ao longo da carreira, também integrou o elenco de Começar de Novo, Um Só Coração, O Profeta, da série Sob Nova Direção e do filme Canta Maria.
Além da atuação, trabalhou como diretor e desenvolveu projetos na área de educação social.
O velório será realizado na manhã desta quinta-feira (9), a partir das 11h, no Cemitério Memorial do Carmo, no Caju, na Zona Portuária do Rio de Janeiro. Edward Boggiss deixa esposa e filha.
Com informações do g1.