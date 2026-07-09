09 de julho de 2026
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DESPEDIDA

Morre aos 49 anos o ator Edward Boggiss, de 'Malhação'

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Nelson Di Rago/TV Globo
Além da atuação, trabalhou como diretor e desenvolveu projetos na área de educação social.
Além da atuação, trabalhou como diretor e desenvolveu projetos na área de educação social.

O ator e diretor Edward Boggiss morreu aos 49 anos. A informação foi divulgada por amigos próximos nessa quarta-feira (8). A causa da morte não foi informada.

Com trajetória na televisão, Boggiss participou de produções da TV Globo, como a série Sandy & Júnior, na qual interpretou o personagem Tony, além de Malhação e da novela Esplendor. Ao longo da carreira, também integrou o elenco de Começar de Novo, Um Só Coração, O Profeta, da série Sob Nova Direção e do filme Canta Maria.

Além da atuação, trabalhou como diretor e desenvolveu projetos na área de educação social.

O velório será realizado na manhã desta quinta-feira (9), a partir das 11h, no Cemitério Memorial do Carmo, no Caju, na Zona Portuária do Rio de Janeiro. Edward Boggiss deixa esposa e filha.

Com informações do g1.

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