O ator e diretor Edward Boggiss morreu aos 49 anos. A informação foi divulgada por amigos próximos nessa quarta-feira (8). A causa da morte não foi informada.

Com trajetória na televisão, Boggiss participou de produções da TV Globo, como a série Sandy & Júnior, na qual interpretou o personagem Tony, além de Malhação e da novela Esplendor. Ao longo da carreira, também integrou o elenco de Começar de Novo, Um Só Coração, O Profeta, da série Sob Nova Direção e do filme Canta Maria.

Além da atuação, trabalhou como diretor e desenvolveu projetos na área de educação social.